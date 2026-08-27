¿Habrá variaciones en las tarifas de electricidad en lo que resta del año?

El gobierno comunicó que las tarifas del servicio eléctrico no tendrán variaciones en lo que resta del presente año, según confirmó el regulador general Eric Bogantes.

El expediente de solicitud del alza fue archivado al revisar la información técnica presentada por el ICE, descartando el incremento.

Eric Bogantes, regulador general, afirma que “decidió archivar el estudio tarifario, lo que significa que no habrá aumento de tarifa el resto de este año”.

La presidenta de la República había mostrado su disconformidad días atrás por una posible alza en los recibos de luz, pero el tema fue descartado este miércoles.