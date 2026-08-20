¿Habrá multas tras caída de plataforma de Hacienda? Esto dicen autoridades

Luego del colapso de la plataforma digital del Ministerio de Hacienda este lunes, las autoridades decidieron extender hasta el martes el plazo para la declaración y pago de impuestos, una medida que exonera a los contribuyentes del cobro de multas por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias durante el día en que el sistema presentó fallas.

La decisión fue confirmada por el Ministerio y busca dar tranquilidad a los usuarios afectados por los problemas técnicos en Tribus CR y TicoFactura.

Esta prórroga de un día busca compensar el tiempo perdido y permitir que los contribuyentes regularicen su situación sin penalizaciones económicas.