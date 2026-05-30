¿Habrá lluvias para la tarde y noche del fin de semana? Esto pronostica el IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) compartió un pronóstico sobre las posibles lluvias y tormenta eléctrica que se podrían presentar durante la tarde y noche del fin de semana.

¿Dónde se esperan las lluvias durante el fin de semana?

Según el pronóstico, en el Valle Central se presentarán precipitaciones en el lado norte y este durante la tarde y la noche. En el caso del Pacífico, se espera lluvias y aguaceros con tormenta en las montañas del Pacífico Norte, el sector peninsular y montañoso de Guanacaste y el Pacífico Sur.

El IMN, además, indicó que se debe tener una mayor precaución en las cuencas de Sarapiquí y Turrialba que son más propensas a la saturación de los suelos por las lluvias.