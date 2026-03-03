El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles continuarán los vientos alisios acelerados en el país, aunque con una disminución en su intensidad.

Además, la institución prevé un incremento de nubosidad en el Caribe y la Zona Norte, donde podrían presentarse lluvias muy localizadas durante las próximas horas.

Vientos alisios seguirán, pero con menor intensidad

Según el IMN, los vientos alisios mantendrán su influencia sobre el territorio nacional. Sin embargo, perderán fuerza en comparación con días anteriores.

Este patrón atmosférico favorecerá mayor cobertura nubosa principalmente en el Caribe y la Zona Norte, regiones donde existe posibilidad de precipitaciones aisladas.

Caribe y Zona Norte con probabilidad de lluvias

El pronóstico del IMN señala que el aumento de nubosidad en el Caribe y la Zona Norte podría generar lluvias muy localizadas, especialmente en sectores montañosos y cercanos a la costa.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios repentinos en el tiempo, especialmente si realizan actividades al aire libre.

Pacífico Central y Sur con más nubes por la tarde

Para el período vespertino, el IMN estima que el Pacífico Central y el Pacífico Sur presentarán condiciones entre parcial y mayormente nublado.

No obstante, la probabilidad de precipitaciones en estas regiones se mantiene baja, por lo que no se esperan aguaceros significativos.

Valle Central y Pacífico Norte con calor y sol

En contraste, el Valle Central y el Pacífico Norte experimentarán temperaturas altas y condiciones mayormente soleadas durante el día.

El IMN recomienda tomar precauciones ante el calor, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación.