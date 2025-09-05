La final que todos esperaban antes de iniciar el torneo ahora es una realidad. El número uno del mundo ante el número dos, las dos caras que portan la bandera de la nueva generación en lo más alto, serán protagonistas de una nueva pelea por el título.

El italiano Jannik Sinner logró vencer al canadiense Auger Aliassime en cuatro sets: 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, y aseguró su puesto en una nueva final.

Todas las finales de Grand Slam en 2025 tuvieron dos únicos protagonistas, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Alcaraz hizo lo propio al vencer en la tarde al histórico Novak Djokovic, en apenas tres sets: 6-4, 7-6, 6-2.

Los antecedentes

En 2025, dos títulos para Sinner y uno para Alcaraz. El italiano se dejó el abierto de Australia y Wimbledon, mientras que el español hizo lo suyo en la tierra batida de Roland Garros.

La final se jugará el domingo 7 de setiembre, en horario por definir.