El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) salió a aclarar información divulgada por ARESEP y algunos medios de comunicación, que, según ellos, podría generar confusión en la ciudadanía.

La institución reiteró que no habrá aumento en las tarifas eléctricas en 2026. Por el contrario, a partir del 1 de enero los usuarios verán una disminución del -2,6% en sus recibos.

Según explicó el ICE, la tarifa final resulta del efecto neto de dos componentes:

La solicitud ordinaria , entregada el pasado viernes.

, entregada el pasado viernes. El ajuste por Costo Variable de Generación (CVG), que será presentado a finales de noviembre.

El ICE subrayó que la información ya se había detallado en la conferencia de prensa del jueves anterior y en los materiales enviados a los medios. Además, la institución mantiene apertura total para aclarar los aspectos técnicos tanto a la prensa como a la población.