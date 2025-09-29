El alto al fuego en Gaza podría ser una realidad tras el anuncio de un acuerdo alcanzado entre el primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo plan detallado establece que en un plazo de 72 horas cesarían las operaciones militares.

Este histórico pacto, que incluye un intercambio de 48 rehenes israelíes por 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua, contempla que la Franja de Gaza quede a cargo de un gobierno de transición.

Dicho gobierno debe estar conformado por tecnócratas palestinos y supervisado por potencias extranjeras, un proceso que no obliga a desplazamientos.