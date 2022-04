Nadia Ferreira habló de su relación con el cantante Marc Anthony. Fue en medio de la gala benéfica Pink Power Night a beneficio de la Fundación Goleadoras, celebrada en Miami, Estados Unidos. El presentador venezolano Rodner Figueroa, compartió una charla con la modelo paraguaya en el programa “Al rojo vivo”.

“Te veo enamorada”, comenzó Rodner y ella lo confirmó: “Pues qué te digo, así me siento”, contestó.

El comunicador quiso entrar en detalles de cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se dio ese encuentro, pero ella dijo que ya habría “tiempo de contar toda la historia”.

“Estoy feliz, estoy disfrutando cada segundo, cada minuto a su lado, me siento feliz”, respondió MIss Universo Paraguay.

Con respecto a sus proyectos laborales, comentó que su agenda laboral es intensa. Ferreira sigue trabajando como modelo y como diseñadora de su marca de ropa artesanal

“Estoy súper bien, he trabajado bastante. Estoy con tantas opciones que todavía no me he sentado y he dicho, esto es lo que quiero hacer. Mientras tanto sigo trabajando como modelo haciendo campañas, y bueno ahí voy”, concluyó.

Confirmación de su idilio

Desde que se viralizaron unas imágenes de Marc Anthony y Nadia Ferreira de la mano en Miami y luego en un prestigioso restaurante griego besándose, el tema de su relación ha sido trending. El mismo cantante se encargó de confirmar a finales de marzo lo enamorado que está en una foto que subió a su cuenta de Instagram.

Una de las imágenes que se viralizó cuando la relación entre ambos no estaba confirmada.(Foto:Twitter).

“Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean”, escribió el salsero al pie de una foto en la que se los ve muy acaramelados.

Nadia también subió una foto con el cantante en la que hacía referencia al concierto de la noche anterior en Los Ángeles, EEUU, donde realizó algunos videos con su celular y se le escucha gritarle al artista “te amo”.

Su relación no ha estado exenta de polémica debido a la diferencia de edad. Mientras que Ferreira está a punto de cumplir los 23 años, Marc Anthony tiene 53, lo que significa más de 30 de diferencia.