Revisar el celular antes de dormir podría generar consecuencias directas en la memoria y la capacidad de aprendizaje.

Así lo advirtieron especialistas de la Universidad de Harvard University, quienes relacionaron el uso nocturno de dispositivos electrónicos con alteraciones en los procesos cerebrales encargados de almacenar recuerdos.

Los investigadores explicaron que el sueño profundo funciona como una etapa esencial para que el cerebro organice y consolide la información adquirida durante el día.

Sin embargo, la exposición continua a pantallas interfiere con ese mecanismo natural.

La luz azul altera el descanso del cerebro

Según los especialistas, uno de los principales problemas proviene de la luz azul emitida por celulares, tabletas y computadoras. Esa iluminación disminuye la producción de melatonina, hormona responsable de regular el sueño.

Cuando esto ocurre, el cuerpo tarda más tiempo en entrar en un descanso profundo y reparador. Además, el hipocampo, región cerebral vinculada con la memoria, pierde estabilidad durante las fases más importantes del sueño.

Los neurólogos señalaron que esta alteración afecta la capacidad del cerebro para procesar y guardar recuerdos de forma eficiente.

Las redes sociales también afectan la memoria

Los expertos indicaron que las notificaciones constantes y el consumo de contenido en redes sociales mantienen al cerebro en estado de alerta incluso durante la noche.

Esa estimulación interrumpe las ondas lentas del sueño, fundamentales para consolidar recuerdos y mantener la concentración al día siguiente.

Además, el contenido emocional que circula en plataformas digitales aumenta los niveles de cortisol, hormona asociada con el estrés. Como consecuencia, el organismo tiene mayores dificultades para relajarse antes de dormir.

Los síntomas que podrían aparecer con el tiempo

Los investigadores advirtieron que la exposición frecuente a pantallas durante la noche puede provocar olvidos constantes, problemas de concentración y menor capacidad para retener información.

También señalaron que muchas personas presentan dificultades para mantener la atención en tareas diarias, conversaciones o lecturas extensas después de dormir mal de manera repetitiva.

Aunque el cerebro logra compensar parte del desgaste durante periodos cortos, los especialistas alertaron que el impacto aumenta con el paso del tiempo.

Qué recomiendan los especialistas para proteger la memoria

Ante este escenario, los expertos recomendaron establecer una “franja oscura” entre 60 y 90 minutos antes de dormir. Durante ese tiempo aconsejaron evitar cualquier pantalla y realizar actividades relajantes como leer libros físicos o practicar ejercicios de respiración.

Otra recomendación consiste en mantener el celular lejos de la cama para disminuir la tentación de revisar mensajes o redes sociales durante la noche.

Los neurólogos también sugirieron exponerse a luz natural durante la mañana y realizar actividad física moderada para ayudar al reloj biológico a recuperar estabilidad.

Finalmente, los investigadores insistieron en que mantener rutinas nocturnas saludables permite que el cerebro complete sus funciones naturales sin interrupciones.