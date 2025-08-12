Un violento hecho conmociona a Colombia luego de que un joven de 19 años fuera asesinado con arma blanca mientras paseaba a su perro a plena luz del día en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia.

Según el reporte de las autoridades, el ataque ocurrió la tarde del lunes 11 de agosto, cerca del parque principal del lugar. Testigos indicaron que el agresor, presuntamente un habitante de calle, se acercó al muchacho sin decir palabra y le provocó una herida mortal en el cuello con un arma corto punzante.

A pesar de que personal de emergencias intentaron auxiliarlo, el joven identificado como Esteban Yepes Palacio falleció casi de inmediato debido a la gravedad de la lesión.

Cámaras de seguridad registraron el momento del ataque, lo que permitió a la Policía y al Ejército Nacional desplegar un operativo que culminó pocos minutos después con la captura del sospechoso, identificado como William, también habitante de calle.

En video quedó registrado el momento en que el habitante de calle ve al joven y comete el lamentable hecho. Ocurrió a tres cuadras del parque principal de Itagüí. pic.twitter.com/2Uiyycmt4T — El Itagüiseño (@elitaguiseno) August 11, 2025

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, destacó la rápida coordinación entre las autoridades y el sistema de videovigilancia, lo que hizo posible localizar al presunto homicida en las cercanías del municipio de Envigado.

Las autoridades colombianas investigan las circunstancias y el posible motivo de este brutal crimen que ha generado indignación en la comunidad.