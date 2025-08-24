Durante los últimos días, las condiciones de lluvia han generado varios cierres en Ruta 32. Por medio de un mensaje en redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó si abrirán la transitada vía este domingo.

En horas de la maña, el MOPT aseguraba que no había fecha ni hora establecida para la reapertura de la vía, debido a las labores de limpieza por los derrumbres que se presentaron.

¿Se abrirá la Ruta 32 este domingo?

“Debido a las fuertes lluvias que se mantienen en la zona montañosa de la RN 32 y con el fin de resguardar la seguridad de los usuarios, la vía se mantendrá cerrada por lo que resta de este domingo“, dice el mensaje en redes sociales del ministerio.

Personal realizará una inspección del terreno a primera hora de este lunes con el objetivo de determinar si es posible su reapertura.