Habilidades blandas: claves del crecimiento profesional

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las habilidades blandas no se obtienen con un título universitario, sino que se entrenan en el camino con lectura, coaching y exposición consciente a experiencias, explicó Jorge Torres, empresario y coach de liderazgo.

Competencias como liderazgo consciente, resolución de conflictos, adaptabilidad, gestión del estrés y manejo de la frustración son hoy más valoradas que las habilidades técnicas. La razón es simple: la inteligencia artificial está reemplazando tareas técnicas y analíticas, pero no puede replicar la conexión humana, la empatía ni la sensibilidad.

Por eso, las empresas buscan personas con buena actitud y disposición, incluso por encima de expertos difíciles de manejar.