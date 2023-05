Erling Haaland es la gran esperanza del Manchester City para llegar este miércoles a la final de la UEFA Champions League. La eliminatoria ante Real Madrid está 1-1 después del cruce en España y, luego de quedar a un paso de la coronación en la Premier League, el delantero noruego se retiró a 13 minutos del final de la victoria ante Everton para preparar el duelo ante la Casa Blanca y en las últimas horas realizó una publicación en sus redes sociales que se volvió viral entre sus seguidores por una extraña imagen que hacía referencia a sus hábitos de alimentación.

“Esto es endemoniadamente bueno”, escribió el goleador sobre una foto subida dentro de las historias de su cuenta personal de Instagram con una postal en la que se pueden observar distintos pedazos de un alimento que el futbolista no llegó a aclarar dentro del perfil. Este pensamiento del delantero fue volcado para más de 29 millones de personas, quienes siguen su actualidad en la plataforma y disparó todo tipo de opiniones.

El diario inglés The Sun recopiló algunos de los mensajes más sorprendentes sobre la llamativa cena del punta: “Parece repugnante”. Otro usuario fue más allá, luego de cuestionar su procedencia: “Estoy confundido. Son como heces (excremento)”. En la misma sintonía, escribieron que se había olvidado “dejar salir a su perro antes del partido” y una persona optó por tomarse la situación en broma y lo vinculó a las aptitudes culinarias de Haaland: “Nunca dejen que cocine de nuevo”.

La originalidad de los comentarios por una publicación realizada a horas del triunfo en Goodison Park abrió un amplio abanico de opciones sobre cuál era la comida del máximo artillero histórico de la Premier League en una sola temporada, pero todo hace indicar que estaría vinculado a distintos trozos de hígado de vaca, una de las bases en la alimentación de la máxima figura de los Sky Blues. Antes de su arribo a Inglaterra, el noruego de 22 años había contado los pormenores de una dieta que alcanzaba las 6000 calorías diarias e incluye algunos permitidos, como la lasaña preparada por su papá Alfie (ex jugador del City) o la pizza.

En el documental The Big Decision, que fue filmado antes de su mudanza del Borussia Dortmund, revela que come asiduamente corazón e hígado, dado que son ricos en vitamina B, hierro, fósforo, cobre y magnesio. Y les respondió a los posibles críticos de su afición por estos cortes de carne. “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más casera posible es lo más importante. Hay gente que dice que la carne es mala para ti, pero ¿cuál? ¿La de las cadenas de comida rápida o la de la vaca comiendo hierba justo allí?”, replicó.

Uno de sus compañeros en la selección de Noruega, Joshua King, se había referido a esa rutina tiempo atrás: “Es un bicho raro, nunca he visto a nadie comer como él. Está ganando músculo. Simplemente come como un oso”. Aunque su método para mantenerse fuerte y competitivo no se limita a ese ítem. Según cuenta en el documental, solo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado y trata de mirar la luz del sol tan pronto como se despierta. También es aficionado a los baños de hielo y a los lentes que filtran la luz azul para mejorar su sueño.

Por lo pronto, estas acciones cotidianas se profundizarán en las últimas horas para llegar en plenitud física al encuentro de vuelta por las semifinales en el Estadio Ciudad de Manchester. Su influencia dentro de la formación dirigida por Pep Guardiola es total con 12 goles en la Liga de Campeones, mientras que anotó un total de 52 tantos en 48 duelos de la temporada y buscará superar al Merengue para jugar la primera final de Champions en su corta carrera.