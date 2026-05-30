El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizar a Disney Kener Ortiz Pomares, de 43 años, quien fue reportado como desaparecido ante las autoridades.

El OIJ informó que Ortiz Pomares fue visto por última vez el 1 de enero de 2023. La ubicación corresponde a Santiago del Monte, Las Margaritas de Cartago.

La denuncia por desaparición se presentó el 29 de mayo de 2026. Desde entonces, los agentes mantienen activa la búsqueda. Además, solicitan información sobre su paradero.



¿Dónde fue visto por última vez Disney Kener Ortiz Pomares?

Según el reporte difundido por el OIJ, el hombre fue observado por última vez en el sector de Santiago del Monte, Las Margaritas, en Cartago.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición; sin embargo, recalcaron la importancia de que cualquier dato relevante sea reportado cuanto antes.

OIJ pide ayuda para localizar a Disney Kener Ortiz Pomares

El OIJ recordó que no existe un tiempo mínimo para reportar una desaparición y reiteró el llamado a la población para colaborar con la investigación.

Las personas que tengan información que permita ubicar a Disney Kener Ortiz Pomares pueden comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial.

¿Cómo brindar información al OIJ?

Las autoridades instan a quienes conozcan detalles sobre el paradero de Ortiz Pomares a llamar al 800-8000-645.

Cualquier información, por pequeña que parezca, podría resultar clave para avanzar en las diligencias de búsqueda.