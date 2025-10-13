Gustavo Petro, presidente de Colombia, respondió a las rectificaciones hechas por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en relación con la detención de una narcolancha en aguas costarricenses.

Publicación inicial del mandatario sudamericano

Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana.



cinco colombianos capturados y vivos. pic.twitter.com/ULmxUfQBhP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025

“Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el océano pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana. Cinco colombianos capturados y vivos”. Aclaraciones del ministro de Seguridad Zamora dejó en claro tres puntos sobre lo que dijo Gustavo Petro. Primer punto “Primero, la lancha no iba para Costa Rica, la lancha con droga fue detenida en aguas costarricenses por parte del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica en una operación en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA)” Segundo punto "La lancha fue encontrada con 3,371 kilogramos de cocaína, no con 2,700 kilogramos, como lo escribió el señor Petro" Tercer punto “No fueron 5 ciudadanos colombianos detenidos en esta operación contra el narcotráfico, fueron 2 y 3 costarricenses”

Zamora hizo hincapié en que la lancha no iba para Costa Rica.

Respuesta de Gustavo Petro

“Nadie miente”, dijo el presidente de Colombia, en una reciente publicación en sus redes sociales.

Nadie miente; semana..de vez en cuando.

Este es el informe oficial de la policía Nacional y su video.



La fuerza pública en este gobierno es la mayor inacautadora de cocaína de la historia del mundo.



Señor presidente , buenos días.



Para su conocimiento, en aguas internacionales… https://t.co/avQUcwycty pic.twitter.com/10JdGAP6fE — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 13, 2025

Petro compartió un comunicado de la Policía Nacional, en el cual hizo varias aclaraciones:

“El estupefaciente era transportado en una *lancha go-fast modificada con fachada pesquera, desde Timbiquí (Cauca) hacia Centroamérica y Estados Unidos”

“En el operativo fueron *capturadas 5 personas* (*3* colombianos y *2* costarricenses) e incautada una embarcación”

“Con este resultado, se afectan las finanzas criminales en más de *USD 92 millones de dólares*, y se evitó la comercialización de *6 millones de dosis*”

De esta forma, Petro rectifica la nacionalidad de los detenidos.

Las declaraciones de Petro se dan en medio del contexto en el cual Estados Unidos desplegó embarcaciones en el Caribe y anunció la muerte de supuestos “narcoterroristas venezolanos”.

Con información de: CNN.