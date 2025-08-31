En la antesala del esperado Clásico del fútbol costarricense, el jugador morado Gustavo Herrera vivió un momento cargado de emociones al recibir la visita más significativa: la de su madre, Kathia Prescott.

Acompañada por Sporting San Miguelito, Prescott viajó para estar presente en este importante compromiso y darle a su hijo un abrazo lleno de fuerza y apoyo.