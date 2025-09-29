El presente del delantero panameño del Saprissa, Gustavo Herrera, cambió drásticamente al llegar al combinado nacional, al menos a nivel numérico.

Es que el ‘9’ del club tibaseño debutó en el Mundial Sub20 con una destacada participación, a pesar de la derrota de la selección de Panamá.

Los números de Herrera

Panamá anotó dos veces, y en las dos ocasiones Gustavo Herrera fue el encargado de dar el pase previo al gol.

También fue ganador de duelos: cinco por tierra y cuatro aéreos, con dos faltas recibidas en los 90′ de juego.

Con Saprissa

Según datos de la web oficial de UNAFUT, el delantero morado aún no suma goles ni asistencias en lo que va del torneo.

La Sub20 panameña cayó 3-2 ante Paraguay el pasado sábado 27 de setiembre.