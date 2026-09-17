Gusano barrenador mantiene alerta en Costa Rica: ya son 55 casos este año

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El gusano barrenador continúa afectando a personas en Costa Rica, durante este año ya se contabilizan 55 casos en personas, según los datos reportados por la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Una parte importante de los pacientes afectados por esta larva corresponde a adultos mayores de 65 años, quienes representan el grupo con mayor cantidad de casos registrados con 27 atenciones en centros médicos.

La enfermedad, conocida como miasis por gusano barrenador, ocurre cuando las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax infestan una herida o lesión expuesta en la piel.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la presencia de esta plaga y recuerdan la importancia de atender y mantener protegidas las heridas, especialmente en personas con mayor riesgo.

Lea aquí también: Funcionario de municipalidad habría aprovechado su puesto para vender drogas

Ante una lesión expuesta en la piel que presente larvas, dolor, mal olor, sangrado o cambios en su apariencia, se recomienda acudir a un centro de salud para recibir atención médica.

Escrito por: Daniel Palma Durán