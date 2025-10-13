La guayaba se consolida como una auténtica joya tropical reconocida por su intenso aroma y sabor dulce que conquista paladares. Esta fruta contiene una impresionante concentración de vitamina C que supera a los cítricos, fortaleciendo las defensas inmunológicas de manera natural. Sus propiedades medicinales incluyen la capacidad de mejorar la digestión y regular tanto la presión arterial como los niveles de colesterol en la sangre.

Las hojas y cortezas del árbol de guayaba han sido utilizadas tradicionalmente en infusiones para tratar casos de diarrea y cólicos estomacales con notoria efectividad. Su consumo regular favorece la absorción de hierro, constituyendo un aliado natural en la prevención y tratamiento de cuadros de anemia.

En el ámbito culinario, la guayaba inspira creaciones gastronómicas que van desde mermeladas y postres hasta innovadoras preparaciones saladas. Su versatilidad permite incorporarla en desayunos, meriendas y platos principales, aprovechando al máximo sus nutrientes y sabor característico.