Guatemalteco nacionalizado tico lleva año y tres meses en fuga

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un guatemalteco naturalizado costarricense lleva un año y tres meses en fuga, y es sospechoso de ser el cabecilla de una banda responsable de lavar más de tres mil millones de dólares en un solo año.

Las autoridades judiciales mantienen una orden de captura internacional contra el prófugo, quien es considerado uno de los objetivos más buscados por su presunta participación en delitos de legitimación de capitales.

La banda habría operado en el país durante varios años, lavando millones de dólares provenientes de actividades ilícitas, y la fuga del sospechoso se produjo hace más de un año, desde entonces las autoridades han realizado múltiples operativos para dar con su paradero.