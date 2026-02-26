Guarias y orquídeas exóticas: claves para cultivarlas en troncos, canastas y fibras naturales

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La ingeniera agrónoma Cristina Rodríguez León explicó que las orquídeas, al ser epífitas, crecen naturalmente sobre árboles en el bosque, pero en domesticación pueden sembrarse en macetas utilizando una mezcla de piedra pómez, carbón vegetal y chip de coco, sustratos ideales para el clima de Costa Rica.

El chip de coco, elaborado a partir de cáscara rallada en cuadritos, actúa como esponja reteniendo humedad, mientras la piedra y el carbón garantizan el drenaje necesario para evitar el encharcamiento.

Para quienes prefieren cultivarlas en árboles, la especialista recomienda el güitite, cuya corteza corchosa permite que las raíces se adhieran y aprovechen la humedad retenida, asegurando una floración saludable.