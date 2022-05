Desde el sorprendente vestido Mugler de “aspecto húmedo” en 2019 hasta el misterioso atuendo de Balenciaga que se puso el año pasado, la fundadora de Skims sabe cómo sorprender a los críticos de las redes sociales que escogen los atuendos de los asistentes a Met Gala desde sus casas.

Este año ciertamente no fue diferente. La estrella llegó a la alfombra roja con el deslumbrante vestido que Marilyn Monroe usó en 1962 para darle una serenata al presidente John F. Kennedy en su 45 cumpleaños.

Según Vogue, a Kim Kardashian se le ocurrió la idea de usar el vestido durante la Met Gala del año pasado, ya que señaló que Monroe es una de las “cosas más estadounidenses en las que puedes pensar”.

“La idea realmente me vino después de la gala en septiembre del año pasado. Me dije a mí misma ¿qué hubiera hecho yo por el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y esa es Marilyn Monroe”, dijo. “Para mí el momento más Marilyn Monroe es cuando cantó Feliz Cumpleaños”.

Por supuesto, realizar un truco de esa magnitud fue toda una operación militar. Hasta el día de hoy, el vestido tiene el récord de ser el más caro vendido en una subasta, después de que el museo Ripley’s Believe It Or Not lo comprara por $4.8 millones en 2016.

Para preservar el atuendo de 60 años, se ha guardado en una bóveda oscura con temperatura controlada de 68 grados y 40-50% de humedad, y no se ha usado desde que Monroe se sacó el vestido.

Antes de que la institución considerara prestarlo, Kim se probó una réplica para determinar su talla. Aunque la réplica le quedaba bien, el vestido original, que fue llevado a su mansión de Calabasa en un avión privado junto con guardias armados y conservacionistas con guantes para ayudar a la estrella a probarse el vestido, no.

“Dame como tres semanas”, dijo, antes de afirmar que perdió más de 7 kilos para poder usar el vestido. “Fue un gran desafío, estaba decidida a encajar”.

Desde entonces, Kardashian ha compartido cómo perdió peso, que incluía una dieta estricta de “las verduras y proteínas más limpias“, además de usar un traje de sauna dos veces al día. Funcionó (incluso si no encajaba del todo, de ahí el chal de piel blanca ingeniosamente usado para cubrir la espalda desabrochada).

Aunque Kardashian hizo todo lo posible para asegurar el original, solo lo usó durante unos minutos antes de convertirse en una réplica una vez dentro del edificio. “Soy extremadamente respetuosa con el vestido y lo que significa para la historia estadounidense. Nunca me gustaría sentarme en él o comer en él o correr el riesgo de que se dañe y no usaré el tipo de maquillaje corporal que suelo usar”, explicó.

Si bien algunos han señalado que el vestido no está exactamente en consonancia con el tema de este año de “glamour dorado”, que fue acuñado por Mark Twain y se refiere a la edad dorada entre 1870 y 1900. Eso no ha impedido que el momento de la moda se convierta en el look más comentado de la noche.