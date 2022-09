Andrés Guardado es uno de los grandes referentes que tendrá México en el próximo Mundial de Qatar 2022 . El jugador de Betis disputará su quinta Copa del Mundo, pero previo a este torneo ha tenido un momento bastante tenso con su club.

Y es que el jugador reveló que ante la posibilidad de no ser registrado por el cuadro sevillano para este semestre vivió momentos de angustia ya que posiblemente se hubiera quedado por fuera de la lista final para el Mundial.

“Fue un mes muy intenso porque obviamente por la situación que me tocó vivir, una situación de mucho estrés, porque te decía que a mí lo que más se complica o lo peor llevo es la incertidumbre, entonces el no saber qué iba a pasar realmente, que no te den una garantía de algo, ni de aquí, ni de allá”, comentó para TUDN.

“Afortunadamente se solucionó todo, me quedo en el lugar en el que quería estar y a disfrutar un año más aquí con el Betis, que bueno tenemos un año muy bonito por delante y esperemos cumplir las expectativas”, añadió.

Por su parte, aseguró que su preocupación pasaba por no estar en el Mundial: “Era lo que más nervioso me ponía, si no hubiera existido el mundial creo que lo mejor lo hubiera llevado de otra manera, pero teniendo el mundial ahí estaba realmente preocupado, porque en el peor de los casos era quedarme sin inscribirme y no tener equipo”.

Además, afirmó que quedarse sin jugar los meses previos al Mundial era lo que más le frustraba: “El no tener lugar donde jugar estos seis meses o tres meses que quedan para el mundial creo que no hay dinero que me pague eso, entonces era lo que más me estresaba, me frustraba y lo que me más preocupado me tenía”.

Cabe resaltar que de llegar a la cita global, Guardado se convertirá en el tercer mexicano en jugar cinco Mundiales. Los anteriores que lo han hecho son Antonio Carbajal y Rafael Márquez.

Foto: GettyImages