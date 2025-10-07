La Policía de Guardacostas de Costa Rica incautó dos toneladas de aparente cocaína en aguas del Pacífico, tras un operativo donde capturaron a cinco sospechosos entre los que se encuentran dos costarricenses y tres colombianos.

Entre los detenidos figuran individuos con historial delictivo internacional, ya que uno fue arrestado en Panamá el año 2009 por transporte de drogas y otro en Colombia en el 2006.

El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, destacó que este decomiso consolida a Costa Rica como el segundo país de Centroamérica con mayores intervenciones de narcóticos.