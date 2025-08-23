Un fuerte golpe al narcotráfico internacional asestaron las autoridades costarricenses tras el decomiso de 1.620 kilos de cocaína, distribuidos en 81 bolsos, en aguas del Pacífico Sur.

La acción fue posible gracias a una alerta emitida por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), que permitió al Servicio Nacional de Guardacostas detectar y detener una lancha rápida sin matrícula ni nombre, que navegaba a gran velocidad cerca de Puerto Jiménez.

En la embarcación viajaban dos costarricenses y dos colombianos, quienes fueron inmediatamente detenidos. Todos quedaron a la orden de la Fiscalía, que los presentará ante el Juzgado Penal para solicitar prisión preventiva.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que el acuerdo de cooperación con la DEA volvió a ser clave en la lucha contra el tráfico de drogas, al facilitar el intercambio de información en tiempo real.

Con este decomiso, Costa Rica reafirma su papel estratégico en el combate al crimen organizado que utiliza las aguas nacionales como ruta de paso hacia Norteamérica y Europa.