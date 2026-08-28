Guarda de seguridad producía pornografía con su propio hijo menor de edad

Un guarda de seguridad de 36 años, de apellido Rubí, deberá cumplir seis meses de prisión preventiva como sospechoso de delitos relacionados con la tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la información de la investigación, la víctima es una persona menor de edad y el sospechoso sería su padre

Detuvieron al guarda esta mañana

Durante la investigación, las autoridades localizaron una fotografía en la que, presuntamente, aparece la persona menor de edad desnuda mientras el sospechoso realizaba actos de carácter sexual.

Además, las autoridades investigan el hallazgo de otros 37 archivos de material de abuso sexual infantil que, según la información disponible, no se produjeron por el sospechoso.

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Investigación se remonta al 2018

La investigación abarca hechos que, aparentemente, se habrían registrado desde el año 2018 y hasta febrero de este año.

Durante el allanamiento realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Heredia, también se recolectaron dispositivos electrónicos y otros elementos que podrían ser relevantes para el proceso.

Tiene antecedentes por corrupción de menores

Según la información del caso, el hombre posee antecedentes policiales por el delito de corrupción de menores.

Tras su detención y posterior presentación ante las autoridades judiciales, se ordenó que permanezca seis meses en prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para determinar su eventual responsabilidad.