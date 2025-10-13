Guanacaste fue la zona con mayor afectación por las lluvias de las últimas horas, según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias, que contabilizó un total de 35 incidentes durante este domingo, principalmente por inundaciones.

Zonas como Nicoya, Carrillo y Sámara se vieron severamente afectadas debido al desbordamiento de ríos y quebradas, lo que generó que varias calles quedaran anegadas e incomunicadas.

En Cuesta Grande de Nicoya, por ejemplo, una quebrada que se salió de su cauce dejó intransitable la calle principal, afectando la movilidad de los vecinos.