El Club Sport Herediano volvió a tropezar en el campeonato nacional. Los rojiamarillos cayeron en el Estadio Carlos Alvarado frente a Guadalupe FC.

El delantero Joao Meleck se convirtió en la figura del encuentro al marcar un doblete en los minutos 36 y 76, sellando así la victoria guadalupana.

Este compromiso significó además el regreso de Jafet Soto al banquillo rojiamarillo, pero el estreno no fue el esperado, ya que la afición florense presenció otro resultado negativo en una temporada complicada.

Con esta derrota, Herediano acumula apenas 3 victorias en 11 partidos del torneo local, lo que enciende las alarmas entre la dirigencia y la hinchada, que exige un cambio urgente de rumbo.