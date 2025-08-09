La noche pintaba de color de rosa para Puntarenas, pero terminó siendo todo lo contrario en su visita al “Coyella” Fonseca.

Es que los porteños iniciaron el partido con dos goles tempraneros, el primero de Jean Carlos Sánchez al 3′ y el segundo al 22′ por parte de Raheem Cole.

Todo parecía estar bajo control, pero Guadalupe tenía otros planes: Joao Maleck en dos ocasiones y David Herrera le dieron vuelta al marcador.

Es la segunda derrota del torneo para Puntarenas y la primera victoria del campeonato para el cuadro capitalino.