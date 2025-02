Grupos narcos en Costa Rica reclutan sicarios hasta por un plato de comida. En lo que va del 2025, 36 menores de 30 años han sido asesinados, la mayoría por ajuste de cuentas, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La mayoría de jóvenes que se involucran en grupos narcos provienen de hogares de escasos recursos. “Los espacios para la integración de jóvenes, principalmente de hombres con un origen de varias desventajas sociales, no encuentran un lugar en la sociedad, es decir, no tienen oportunidades de estudio ni de trabajo que les resulten atractivas y dignas”, señaló Rodrigo Campos, criminólogo de la UNA.

La situación del país preocupa a distintos sectores de la sociedad, ya que expertos y autoridades reconocen que enfrentan el narco-terrorismo. Por ello, consideran necesario invertir en los cuerpos policiales.

“Si no tienen la logística necesaria, si no tienen los elementos necesarios, si no tienen la capacitación necesaria, se nos va a hacer un problema y vamos a seguir en lo mismo”, puntualizó Gerardo Castaing, exjefe del OIJ.

Los jóvenes que se involucran en estas bandas y actúan como gatilleros han provocado un aumento en las víctimas colaterales o inocentes.

“Por su corta edad son mucho más explosivos, mucho más emocionales, a la hora de cometer los delitos, y las víctimas colaterales se han vuelto un asunto casi semanal”, explicó Campos.

En el caso de los cuerpos policiales se requiere de una adecuada supervisión para prevenir la infiltración del narcotráfico y que se vele por la correcta utilización de los recursos disponibles.