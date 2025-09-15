El grupo folclórico Yandarí cumplió 37 años de fundación con una presentación especial para las fiestas patrias costarricenses, donde 17 bailarines representaron cuatro provincias.

Aunque las coreografías se prepararon durante un año y medio bajo la dirección de Juan José Solano, cada función también requiere una hora completa de vestuario, maquillaje y peinado tradicional.

Los trajes incorporan colores patrios y símbolos, el espectáculo celebra la identidad nacional con danzas que atraen a público de todas las edades.