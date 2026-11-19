Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Esta época navideña, Grupo Repretel transmitirá de manera exclusiva la agenda del Ministerio de Cultura y Juventud que, con su iniciativa “Es tiempo de compartir”, busca promover nuestra cultura, gastronomía, las tradiciones costarricenses y el talento de nuestra gente, a través de eventos gratuitos en espacios públicos que permitan unir a las familias.

Una agenda para compartir en familia

La programación incluye actividades para disfrutar de la música, el patrimonio, las tradiciones populares y el talento nacional e internacional. Durante tres noches, el público podrá seguir diferentes presentaciones musicales desde los escenarios del Centro Nacional de la Cultura.

Estos son los espectáculos que podrá disfrutar:

Jueves 19 de noviembre

8:00 p. m.: Big Band del INM y Eleanor Dubinsky.

Big Band del INM y Eleanor Dubinsky. Lugar: Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura.

Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura. Transmisión: Radio Monumental y YouTube Entretenimiento Grupo Repretel.

Viernes 20 de noviembre

6:00 p. m.: Mazzk.

Mazzk. Lugar: Dirección de Patrimonio Cultural.

Dirección de Patrimonio Cultural. 8:00 p. m.: Orquesta Sinfónica Nacional, Ed Calle y Carlomagno Araya.

Orquesta Sinfónica Nacional, Ed Calle y Carlomagno Araya. Lugar: Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura.

Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura. Transmisión: Radio Monumental y YouTube Entretenimiento Grupo Repretel.

Sábado 21 de noviembre

6:00 p. m.: Pablo Campos y Rodrigo Sáenz.

Pablo Campos y Rodrigo Sáenz. Lugar: Dirección de Patrimonio Cultural.

Dirección de Patrimonio Cultural. 8:00 p. m.: Claudens Louis, Soultwo y Hot Quesadillas.

Claudens Louis, Soultwo y Hot Quesadillas. Lugar: Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura.

Anfiteatro Fidel Gamboa del Centro Nacional de la Cultura. Transmisión: Best FM y YouTube Entretenimiento Grupo Repretel.

La Navidad también se vive con nuestras tradiciones

La agenda del Ministerio de Cultura y Juventud continuará con diferentes actividades gratuitas para toda la familia.

El 20 de noviembre comenzará con Posadas de Luz, una iniciativa que iluminará espacios culturales y patrimoniales, entre ellos la Dirección de Patrimonio Cultural, el Centro de Cine, el Centro Nacional de la Cultura y el Taller Nacional de Teatro. El comunicado no especifica la hora del encendido.

El 28 y 29 de noviembre, el Parque Metropolitano La Sabana será escenario del encuentro y Desfile de Boyeros. El sábado 28, a partir de las 2:00 p. m., se realizará el tradicional sesteo, con música, bailes folclóricos, cimarronas y un concierto de la Banda Nacional de Guanacaste. Mientras que el domingo 29, desde las 10:00 a. m., tendrá lugar el Desfile de Boyeros.

El 1.º de diciembre, la Plaza de la Democracia recibirá el concierto gratuito “Costa Rica Canta”, para conmemorar el 78 aniversario de la Abolición del Ejército. La jornada comenzará a las 5:30 p. m. con un pasacalles desde la Plaza de la Cultura hasta la Plaza de la Democracia. A las 7:00 p. m., la Orquesta Sinfónica Juvenil compartirá escenario con Los Hicsos, Gaviota, Xiomara Ramírez, Marfil y Vía Libre.

Además, del 4 al 6 de diciembre, la Antigua Aduana albergará la Feria Hecho Aquí 2026, que reunirá a 260 emprendimientos culturales y creativos, con productos artesanales, talleres, conciertos, danza y otras actividades gratuitas. Los horarios serán los siguientes:

Viernes 4 de diciembre: de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. Sábado 5 de diciembre: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Domingo 6 de diciembre: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

La gastronomía también será protagonista

La iniciativa contempla un recetario navideño costarricense, desarrollado mediante la estrategia Fogón Futuro, que reunirá recetas de distintas regiones para preservar y compartir los sabores y las tradiciones del país.

Con “Es tiempo de compartir”, el Ministerio de Cultura y Juventud, junto a Grupo Repretel como aliado de difusión, busca acercar las expresiones culturales a las familias y promover espacios de convivencia durante las celebraciones de fin de año.

Una invitación para disfrutar, compartir y celebrar lo que nos identifica como costarricenses.