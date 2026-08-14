Grupo Repretel recibe reconocimiento por su cobertura de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 reconoció la labor de Grupo Repretel en su amplia cobertura de la justa deportiva durante su edición número 25.

El Centro Caribe Sports y del Comité Organizador de las justas expresaron su agradecimiento por el compromiso, profesionalismo y dedicación que demostró Grupo Repretel en sus transmisiones para Costa Rica durante esta histórica edición de los Juegos.

“Gracias a su labor, millones de personas pudieron vivir la emoción, el talento y el espíritu del deporte centroamericano y caribeño, contribuyendo de manera significativa al éxito y alcance de este gran evento”, indicaron.

Como muestra del reconocimiento, compartieron con el equipo de Grupo Repretel un diploma de reconocimiento por su esfuerzo durante las transmisiones.