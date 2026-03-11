Grupo Repretel presenta sus nuevas estrategias y propuestas de contenido para 2026

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Este martes 10 de marzo, Grupo Repretel realizó su workshop anual, un espacio en el que la empresa comparte con sus clientes los principales logros alcanzados durante el último año y presenta sus nuevas propuestas estratégicas para fortalecer la conexión entre las marcas y sus audiencias.

Durante la actividad, la empresa dio a conocer sus propuestas de contenido para 2026, así como nuevas oportunidades para que las marcas puedan conectar de forma más efectiva con sus públicos a través de diferentes plataformas y formatos.

En el evento, Repretel CrossMedia presentó su vitrina estratégica, mostrando herramientas y soluciones integradas diseñadas para amplificar el alcance de las marcas y potenciar los resultados de comunicación.

Asimismo, se expuso la estrategia de integración de medios, que busca combinar televisión, plataformas digitales y otros formatos de contenido para generar mayor impacto y fortalecer el posicionamiento de las marcas frente a las audiencias.

Durante la jornada, representantes de la empresa también adelantaron algunos de los proyectos y novedades que se desarrollarán a lo largo de este año, así como sorpresas que se preparan para las audiencias en los próximos meses.

La actividad concluyó con un espacio de networking, donde los invitados compartieron un cóctel acompañado de música en vivo y deliciosa repostería, cerrando la tarde en un ambiente de intercambio y celebración entre clientes y representantes del grupo.