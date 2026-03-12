Como parte de su compromiso con el desarrollo del talento interno y el fortalecimiento de nuestras producciones Grupo Repretel anuncia cambios dentro de su equipo de producción.

Tras un proceso de evaluación realizado en conjunto con la Dirección General, se ha decidido designar a Carlos Serrano como Jefe de Las Historias, y a Eric Gassmann como coordinador de producción de Deportes Repretel.

Ambos colaboradores se han destacado por su compromiso, creatividad y profesionalismo, consolidándose como jóvenes sumamente comprometidos dentro de la organización. Estos nuevos roles representan una oportunidad para continuar potenciando sus habilidades y aportar nuevas ideas al crecimiento y la evolución de los contenidos de la empresa.

Eric Gassmann aportará frescura a los deportes, campo en el que ya se ha desempeñado en el pasado:

“Estoy muy contento de regresar a Deportes y luego de estar por 14 años en Exa FM, para poder dar este paso en la producción de Deportes Repretel y a hacer periodismo que es mi pasión. Esta nueva etapa la tomo con mucha alegría y asumo el reto con mucho profesionalismo.”

Carlos Serrano con 8 años de experiencia en radio y televisión será el encargado de llevar el programa Las Historias a otro nivel:

“Me siento súper contento, fue una decisión en la que aposté por el crecimiento personal y profesional porque dejo un poco de lado mi pasión de niño. Lo asumo con la convicción de que tenemos muchos retos por cumplir como equipo, y le sacaremos provecho al potencial que hay en el programa y en el grupo de trabajo.”

Serrano además se mantendrá como panelista del programa 120 minutos de Radio Monumental y participará en transmisiones deportivas.