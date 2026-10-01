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El Grupo Repretel celebra 32 años de llevar información y entretenimiento a los costarricenses, consolidándose como la multiplataforma más grande del país.
Desde su inicio el 30 de setiembre de 1994, la empresa ha reunido a muchas familias frente al televisor con programas icónicos, grandes producciones y personajes.
Asimismo, la gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas, Annette Mejías, destaca el agradecimiento por permitirles ser parte de la vida de la audiencia.