Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Grupo Repretel celebra 32 años de llevar información y entretenimiento a los costarricenses, consolidándose como la multiplataforma más grande del país.

Desde su inicio el 30 de setiembre de 1994, la empresa ha reunido a muchas familias frente al televisor con programas icónicos, grandes producciones y personajes.

Asimismo, la gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas, Annette Mejías, destaca el agradecimiento por permitirles ser parte de la vida de la audiencia.