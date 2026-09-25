Grupo Nacional Los Ajenos estrena nueva música

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El Grupo Nacional Los Ajenos está estrenando nueva música, y en esta ocasión la inspiración es una frase muy costarricense, según informaron los integrantes de la agrupación.

La banda, reconocida en el ámbito musical nacional, presenta este nuevo material que busca conectar con el público y mantener su estilo característico.

Los seguidores de Los Ajenos podrán disfrutar de esta nueva producción que ya está disponible en las plataformas digitales y que reafirma el talento de la agrupación costarricense.