La Policía de Control de Drogas desarticuló una organización criminal que operaba en Santa Elena de Pital, San Carlos, donde se utilizaba un supermercado como fachada para comercializar sustancias ilícitas.

Durante los allanamientos realizados en cuatro estructuras, se capturó a seis personas, entre ellas el presunto líder de apellido Madríz Esquivel, todos con antecedentes penales por diversos delitos.

Además de drogas, se incautaron municiones de diversos calibres y dinero en efectivo, lo que evidencia la sofisticación de la operación ilegal.