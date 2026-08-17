Grupo de sujetos agarra a patadas a hombre en media calle

Sujetos aprovecharon la ventaja numérica para atacarlo.

Un grupo de sujetos agarró a patadas a un hombre en media calle, en el sector de Barbacoas, Puriscal. El hecho quedó grabado en video.

¿Qué pasó?

Material, compartido por la página Waze Costa Rica, muestra cómo al menos cinco hombre se enfrentan contra su víctima, se aprovechan de su superioridad numérica y le propinan una paliza.

Inclusive, la misma agresión impedía el paso de vehículos por el sitio.

¿Qué pasó con el hombre que recibió las patadas?

Luego de los reiterados golpes, se puso de pie y siguió su camino, aunque sus agresores tenían la intención de pegarle de nuevo.