Un grupo de oficiales de la Fuerza Pública fue blanco de un ataque a balazos mientras realizaban un operativo en el Cerro Fortuna, ubicado en Cutris de San Carlos.

Según las primeras investigaciones, el atentado habría sido perpetrado por personas dedicadas a la extracción ilegal de oro en una nueva veta hallada cerca de Crucitas.

Afortunadamente, no se reportaron oficiales heridos y, tras un rápido rastreo en el área, se logró hallar un revólver abandonado que presuntamente fue utilizado durante el tiroteo.