Un grupo de motociclistas arremetió contra el conductor de un vehículo en Aserrí, lo que provocó daños de consideración en su automotor.

Razón

Al parecer, uno de los motociclistas del grupo colisionó contra el carro del conductor. Este, al sentir el golpe, realiza un reclamo, frena, se baja del medio de transporte y revisa los daños causados. Lo que no esperaba es que los miembros de la agrupación empezaran a amedrentarlo e inclusive quebraran su teléfono.

Ante estas acciones, el conductor tomó la decisión de retirarse, pero los motociclistas le siguieron hasta las cercanías de un supermercado. Allí rompieron los espejos y retrovisores del carro.

¿Qué elemento utilizaron los motociclistas para generar los daños?

Estos sujetos utilizaron piedras para realizar los daños al vehículo.

Salud del conductor

El conductor no sufrió lesiones.

Acciones tras el hecho

Fuerza Pública atendió el incidente. Realizaron una revisión en la zona, con el objetivo de detener a los sospechosos. Finalmente, no pudieron ubicarlos.

Ya se presentó una denuncia por el incidente en carretera.