Grupo de adultos mayores demuestran que los sueños se cumplan

Un grupo de adultos mayores que sobrepasan los 65 años de edad ha demostrado que la edad no es un límite para cumplir metas, al formar un conjunto musical que han denominado “el grupito de oro”, según relató su instructor, quien también es fiel amante de la guitarra y el canto.

La agrupación surgió de manera espontánea cuando los estudiantes de clases regulares de canto y guitarra en la universidad solicitaron al profesor que los siguiera apoyando para crear un grupo formal, luego de que él les ayudara a afinar instrumentos y canciones.

Los integrantes, motivados por su pasión por la música, decidieron perseguir sus sueños pese a los años acumulados, demostrando que las mejores experiencias a veces nacen de lo improvisado.