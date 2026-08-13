Grupo Cristal se reencuentra después de 41 años para celebrar el Día de la Madre

Doña Rosa, de 87 años, es la figura central en la historia del Grupo Cristal y en su reencuentro después de 41 años, una mujer que trabajó en el hospital de Heredia y que ha sido descrita como “pieza clave” en la trayectoria de la banda.

Junto a su esposo, un músico que tocaba guitarra y fundó el trío “Lidios del Campo” y el grupo “Ecomusical”, construyeron un legado que formó a 275 artistas en el centro del país.

La matriarca ha visto cómo su familia mantiene viva la tradición musical, y ahora celebra junto a ellos este histórico retorno a los escenarios por el Día de la Madre.