Grupo criminal tomó una vivienda con rehenes y hasta armas en Heredia

Un grupo criminal tomó una vivienda en Calle Las Quebradas, entre Santo Domingo y San Isidro de Heredia, donde retuvo a dos familiares de la propietaria tras ingresar armados y encañonarlos, según testimonios de testigos en la zona.

La situación se desencadenó cuando la dueña del inmueble llegó al lugar y encontró a los sujetos, quienes ya realizaban fiestas y permitían el ingreso de personas extrañas, por lo que acudió de inmediato a la policía.

Las autoridades movilizaron efectivos al sitio para atender la emergencia, mientras vecinos reportaron la presencia de armas dentro de la propiedad. Noticias Repretel conversó con un testigo que confirmó que los ocupantes encañonaron a las víctimas al abrir el portón.