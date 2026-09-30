Grupo criminal publica nueva lista de personas a matar

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La violencia en el Caribe no cesa y durante las últimas horas se reportaron dos dobles homicidios. Con ello, un grupo criminal publicó una nueva lista de personas a matar.

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Pareja es asesinada en la sala de su casa

Uno de los casos el de una pareja que asesinada. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en la sala de la casa cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta ingresaron por la fuerza y comenzaron a disparar.

Mujer recibió al menos tres disparos

La mujer recibió al menos tres impactos de bala, mientras que el hombre recibió al menos dos. Tras cometer el ataque, los sospechosos huyeron del lugar. Minutos después, personal de la Cruz Roja Costarricense llegó para atender la emergencia.

Los socorristas encontraron a ambas personas sin signos vitales y las declararon fallecidas en el sitio. La escena quedó en manos de las autoridades correspondientes.

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Lista de personas a matar

Supuestamente, una de las víctimas mortales apareció en una nueva lista de personas a matar por parte de un grupo criminal.

De momento, se desconoce cuál organización publicó la lista.

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