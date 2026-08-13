Grupo criminal publica nombre de sus próximas víctimas

Una imagen con un mensaje intimidatorio comenzó a circular en comunidades de Guácimo y Guápiles, donde se advierte sobre una supuesta lista de más de 12 personas que serían próximas víctimas de un grupo criminal.

El contenido incluye varios nombres de personas y familiares, pero Noticias Repretel decidió no reproducir ninguno de ellos para evitar exponer a posibles víctimas o contribuir a la difusión de información que podría ponerlas en riesgo.

Imagen circula en comunidades de Guácimo y Guápiles

El mensaje fue compartido mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, según la información recibida.

La publicación utiliza un tono amenazante y asegura que un grupo criminal tendría identificadas a varias personas como presuntos objetivos.

Entre los mencionados aparece Jehudy, un joven asesinado en Los Geranios de Guácimo

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de la lista ni sobre las personas que aparecen en ella.

Por esta razón, la información debe manejarse con cautela mientras las autoridades investigan el origen del mensaje.

Imagen difundida por grupo criminal

Mensaje contiene amenazas contra varias personas

La imagen muestra una lista extensa de personas que, según el mensaje, estarían relacionadas con una supuesta disputa entre grupos criminales.

El contenido también hace referencia a familiares y otras personas que aparentemente serían consideradas objetivos.

Noticias Repretel omitirá los nombres que aparecen en la publicación, tanto para proteger la identidad de posibles víctimas.

Autoridades deberán determinar el origen de la amenaza

La circulación de este tipo de mensajes genera preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente cuando incluyen referencias directas a posibles ataques contra personas.

Las autoridades deberán establecer quién elaboró y difundió la imagen, así como determinar si existe una amenaza real detrás del contenido.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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