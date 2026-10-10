Gritos de auxilio alertaron a vecinos sobre ataque a puñaladas

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

Los gritos de una persona que pedía ayuda alertaron a vecinos de Herradura, en Garabito de Puntarenas, quienes encontraron a un hombre de 23 años con varias heridas de arma blanca. Por este caso, las autoridades detuvieron a un sospechoso de apellido Miranda, de 31 años.

Los hechos ocurrieron pasadas las 11 p. m. de este viernes. Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los vecinos escucharon los gritos y, al salir, encontraron al hombre herido.

La víctima, de apellido García y nacionalidad nicaragüense, presentaba heridas en el costado izquierdo del torso, el abdomen y un hombro. La Cruz Roja Costarricense lo trasladó a la Clínica de Jacó para recibir atención médica.

Detienen a sospechoso

Como parte de las diligencias policiales, la Policía Administrativa detuvo a un hombre de apellido Miranda, de 31 años, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

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Los agentes del OIJ de Jacó mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar lo ocurrido.