Grave accidente dentro de gimnasio deja a joven en condición crítica

Un adolescente de 16 años permanece en condición crítica luego de sufrir un grave accidente con una máquina de gimnasio la noche de este miércoles en Llano de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y trasladó al menor de edad al Hospital Max Peralta tras confirmar que presentaba un severo trauma en la cabeza.

Emergencia ocurrió durante la noche

El incidente se reportó a las 8:15 p. m. en un gimnasio ubicado en Llano de Santa Lucía, distrito del cantón de Paraíso.

Según la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, una unidad básica llegó al lugar para brindar atención al adolescente, quien sufrió un trauma en la cabeza mientras utilizaba una máquina del establecimiento.

Los cruzrojistas estabilizaron al paciente y posteriormente lo trasladaron en condición crítica al Hospital Max Peralta para recibir atención médica especializada.

Autoridades desconocen cómo ocurrió el accidente

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo ocurrió el accidente ni qué tipo de máquina estuvo involucrada.

El caso permanece en desarrollo y se espera que las autoridades amplíen la información conforme avance la investigación.

Joven fue llevado al Hospital Max Peralta

El adolescente ingresó al Hospital Max Peralta debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en la cabeza.

Por ahora, no se ha informado sobre su evolución médica ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente dentro del gimnasio.