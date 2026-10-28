Grave accidente de dos trenes deja al menos 30 fallecidos en España

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un grave accidente de dos trenes en Toledo, España, dejó al menos 30 personas fallecidas, según las primeras imágenes que trascendieron del choque ocurrido en la localidad de Urda.

Sin embargo, la cifra de víctimas mortales podría aumentar, ya que más de 500 pasajeros viajaban entre los dos trenes y los rescatistas continúan trabajando en la zona.

La hipótesis principal que manejan las autoridades apunta a un rebase de señal en rojo por un posible error humano de un operador, que habría autorizado erróneamente el avance de un tren que se encontraba detenido por motivos técnicos.