Grave accidente colapsa la Ruta 27

Un accidente entre dos vehículos livianos provoca fuertes presas este martes en la Ruta 27, en Santa Ana.
El accidente coincide con la salida de muchas personas de sus trabajos y genera largas filas en ambos sentidos de la carretera, debido a la afectación en los carriles.
En las imágenes del accidente se observa que uno de los vehículos terminó dentro de una cuneta, mientras que el otro quedó atravesado en uno de los carriles.
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La posición de los automóviles complica el paso y provoca que la circulación avance con mucha lentitud.
Por el momento, se desconoce qué provocó el accidente y tampoco se ha confirmado el estado de salud de las personas ocupantes.
Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se atiende la emergencia.